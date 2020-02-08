2020/02/08 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ميثاق ثورة الإصلاح: عدم التعدي على الأملاك الخاصة والعامة وعلى المرافق الخدمية والصور والمقار وغير ذلك مطلقا

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