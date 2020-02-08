شاهد كيف ‏رمى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أوراق “صفقة القرن” في سلة المهملات (فيديو)

2020/02/08 | 16:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمّان- “ساحات التحرير” قام ‏رئيس مجلس الأمة الكويتي ، مرزوق الغانم، برمي أوراق “صفقة القرن” في سلة المهملات.وقال في نهاية كلمته خلال الاجتماع الطارئ للبرلمان العربي في عمّان اليوم إن “وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن مكانها المناسب والحقيقي … Readmore

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