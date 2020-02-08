الأمن النيابية تحذر من التجاوز على المواطنين والإساءة للقوات الأمنية: السكوت عنها سيجرنا للفوضى

2020/02/08 | 16:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد حذر عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية، سعد مايع الحفي، اليوم السبت، من تجاوز بعض العناصر غير المنضبطة على المواطنين والإساءة للقوات الأمنية، مبيناً أن السكوت عنها سيجر الوضع في البلاد نحو الفوضى.وقال الحلفي في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “القوات الأمنية وجدت لتعمل على تنفيذ القانون وتؤمن حياة […]

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