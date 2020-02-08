شاهد بالوثيقة: اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي يخاطبون تويتر لحجب حساب خامنئي وظريف

2020/02/08 | 17:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالب 4 من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي، منصة تويتر، بحجب حساب المرشد الاعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.وبعث السناتور الأميركي تيد كروز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي يدعو الشركة إلى قطع خدماتها عن أعضاء النظام الإيراني، بما في […]

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