2020/02/08 | 17:10 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يوجه بانسحاب "القبعات الزرق" من ساحات التظاهر وتسليم حماية المحتجين للأمن العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 17:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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