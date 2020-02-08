فريق استقلال طهران يغادر ايران قبل الوصول الى اربيل

2020/02/08 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

غادر فريق استقلال طهران ايران عصر اليوم السبت،( 8 شباط 2020)، قبل الوصول الى اربيل وملاقاة الشرطة ...





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