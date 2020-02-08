صحة البصرة توضح بشأن البضائع الصينية الداخلة عبر الموانئ واحتمالية احتوائها على فايروس كورونا

2020/02/08 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ البصرة

اصدرت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم السبت، توضيحاً بشأن البضائع الصينية الداخلة عبر الموانئ واحتمالية احتوائها على فايروس كورونا.

وذكرت شعبة الاعلام والتوعية بدائرة صحة البصرة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الكثير من المواطنين ينتابهم الشعور بالقلق والخوف من الإصابة بمرض الكرونا الجديد الذي انتشر في الصين مؤخرا بسبب البضائع الصينية التي تصل الى العراق، وذلك بسبب الاعتقاد بان هذه البضائع قد تكون ملوثة بالفيروس المسبب لمرض الكرونا".

وأضاف البيان، "نريد ان نطمئن المواطنين بان من المستبعد جدا ان تكون تلك البضائع التي تصل الى المواطن ملوثة او مصدر للتلوث بفيروس الكرونا لسببين رئيسيين، الأول أن الفيروس يحتاج الى كائن حي لكي يستطيع ان يستمر بالحياة والتكاثر ومضاعفة عدده، وهو لايستطيع العيش على الأجسام والأسطح الغير حية (ومنها البضائع كالأجهزة الكهربائية مثلا) اكثر من 48 ساعة، وبما ان نقل البضائع بواسطة السفن يستغرق وقتا طويلا من الصين الى العراق فمن المستبعد جدا ان تكون تلك البضائع ملوثة بالفيروس".

وتابع البيان عن السبب الثاني، أنه "لغرض الاطمئنان على وصول بضائع غير ملوثة الى المواطن العراقي وللقضاء على اي مصدر محتمل للتلوث على تلك البضائع فان الجهات الصحية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تقوم بتطهير وتعقيم البضائع من خلال استخدام المطهرات المتوفرة في اجهزة رش مخصصة لهذا الغرض ويتم التعقيم فور نزول البضائع وقبل خروجها من الموانئ".

وأكدت دائرة صحة البصرة، أنه "لايسمح باي حال من الأحوال خروج اي بضاعة من الموانئ الى بعد اجراء التطهير والتعقيم، كما ان الاجراءات المتبعة تأتي ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدول تنفيذًا لقوانين منظمة الصحة الدولية كلوائح صحية دولية تلتزم بتنفيذها جميع الدول، ونحن ملتزمون بتنفيذ تلك الاجراءات لدرء المخاطر عن مواطنينا الاعزاء وحمايتهم".

وحذر النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، في وقت سابق من اليوم السبت، من كارثة صحية قد تحصل في ميناء ام قصر جراء دخول السفن الصينية إلى الميناء، داعياً إلى إرسال فرق صحية بأسرع وقت.

وقال المحمداوي في بيان، تلقته (بغداد اليوم) إنّ "دخول السفن والبواخر المقبلة من الصين بكوادر صينية أو فلبينية إلى ميناء ام قصر ومن دون أي فحوصات لاحتمال إصابتهم بفايروس كورونا، قد يسبب انتشار هذا الفيروس في عموم العراق".

وأضاف، أن "بعض الدول ترفض دخول هذه البواخر إلى موانئها، لاحتمال نقل الفايروس لأراضيها ولكنها تدخل إلى ميناء ام قصر دون أدنى فحوصات أو عمليات تطهير صحي".

ودعا المحمداوي "وزارة الصحة إلى الإسراع في توجيه لجان طبية إلى الميناء لإجراء الفحوصات والتأكد من سلامة الكوادر الصينية، أو غيرها القادمة من الصين لتجنب دخول هذا الفايروس إلى الميناء".

وأكد ضرورة "إيجاد فرق صحية في عموم المنافذ البحرية العراقية لدرء اي مخاطر من دخول الفيروس، سواء عبر البضائع أو المسافرين او غيرهم القادمين من المناطق التي ينشر فيها هذا الوباء الخطير".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت، الجمعة (7 شباط 2020)، من مخاطر ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المنظمة في مؤتمر صحفي: "نواجه نقصا في معدات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا"، محذرة من "مخاطر ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا".

بغداد اليوم _ متابعة

طلبت "مافيش إردوغان"، وهي امرأة تركية تبرعت بإحدى كليتيها لزوجها أحمد إردوغان، استعادة كليتها بعد أن ضبطت زوجها وهو يخونها.

وكان الزوجان قد تزوجا في عام 2006، وتبرعت مافيش لأحمد بكليتها في عام 2009، حسبما ذك

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر طبي من محافظة البصرة، السبت (08 كانون الثاني 2020)، بوفاة طفل متأثر بجراحه اثر عضة كلب سائب في منطقة القبلة وسط المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الطفل حسن ليث مجيد الذي أصيب بداء الكلب الفير

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت الهيأة العامة للكمار، السبت (08 شباط 2020)، عن ضبط حاوية مواد غذائية تالفة في منفذ أم قصر الشمالي بالبصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "السلطة الكمركية في ام قصر الشمالي و بالتعاون مع جهاز الاستخب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة البصرة توضح بشأن البضائع الصينية الداخلة عبر الموانئ واحتمالية احتوائها على فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة البصرة توضح بشأن البضائع الصينية الداخلة عبر الموانئ واحتمالية احتوائها على فايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).