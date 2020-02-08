صالح اُبلغ بعدم رغبة الاتحاد الوطني العراقي ترشيحه لولاية رئاسية ثانية

2020/02/08 | 17:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، السبت، أن عائلة الأمين العام السابق للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني أبلغت القيادي في الاتحاد برهم صالح برفضها توليه رئاسة الا...

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