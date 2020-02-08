2020/02/08 | 17:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (شاهد)..البرومو الرسمى لفيلم «صندوق الدنيا» للفنانة رانيا يوسف (المستقلة) – منى شعلان/ طرحت الجهة المنتجة لفيلم «صندوق الدنيا» للفنانة المصرية«رانيا يوسف»البرومو الرسمى للفيلم ، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.وتم تصنيف الفيلم للكبار فقط ، حيث ظهر على بوسترات الفيلم والبرومو الرسمي له علامة (+18)،ومن المقرر طرحه بدور العرض […]

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