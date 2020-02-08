د. ضرغام كيكو: إدارة مطار النجف مستمرة في صرف الأموال وتنفيذ منشآت دون موافقات أصولية (وثائق)

2020/02/08 | 17:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: قال رئيس هيئة استثمار النجف د.ضرغام كيكو إن إدارات مطار المحافظة تتصرف بشكل فردي في انشاء منشآت جديدة وبدون الموافقات الرسمية.وأضاف في صفحته على الفيسبوك “سبق وان قمنا بمفاتحة ادارة المطار بموجب كتبنا المرفقة طيا، بعدم صرف … Readmore

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