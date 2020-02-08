فيديو: استذكار لـ”شهيد تظاهرات النجف” خليل القزويني.. بطولات عالمية في رياضة “الكاراتيه”

2020/02/08 | 17:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو لاحد ضحايا حادثة ساحة الصدرين في النجف، مدرب وبطل الكاراتيه ابراهيم القزويني.وتحت هاشتاك “لانهم ليسو ارقاما”، نشر مقطع للقزويني وهو يمارس الكاراتيه، والذي نعاه المركز التخصصي للكاراتيه بالقول “كان بطلًا من أبطال كاراتيه النجف، حصل مراكز كثيرة في البطولات خصوصًا فعالية […]

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