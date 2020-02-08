تسعة مصابين بحادث في محافظة السليمانية

2020/02/08 | 17:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب تسعة اشخاص بجروح يوم السبت بحادث سير وقع في منطقة رابرين التابعة لمحافظة السليمانية.

وذكرت مديرية مرور ادارة منطقة "رابرين" في بيان ان الحادث ناجم عن تصادم عجلتين بين ناحيتي (حاجياوا و سركبان) ظهر اليوم.

واضاف البيان ان الحادث اسفر عن اصابة تسعة اشخاص بجروح.

يذكر ان الاحصائيات الرسمية للسلطات في اقليم كوردستان سجلت 4400 حادث سير نجم عنها مصرع 575 شخصا وجرح 6080 شخصاً خلال عام 2019.

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