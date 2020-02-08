سهيل قبلان - يوم الارض يناديكم : توحدوا وانتفضوا

2020/02/08 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان ستدوي في الثلاثين من اذار الجاري ذكرى يوم الارض الخالد,صيحة الجماهير المتجذرة في وطنها الذي لا وطن لها سواه, المضمخة بعبير وعناق صيحة القوى اليهودية الشريفة الانسانية وفي مقدمتها رفاق ورفيقات الحزب الشيوعي الاسرائيلي اليهودي العربي واعضاء وعضوات الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة متحدية حكام اسرائيل المصرين على انتهاج سياسة التمييز العنصري الحبلى بالكوارث والمآسي والمصائب مؤكدة لهم: منكم العنف وال......

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