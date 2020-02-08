كاظم حبيب - دكتاتور مصر يتعرض لاشد إساءة مطلوبة

2020/02/08 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب لا يستحق شعب مصر الرائع والصابر مثل هذا الرئيس الجائر، حيث تحتضن سجونه ومعتقلاته المنتشرة في جميع أنحاء مصر الحبيبة أكثر من 92000 سجين ومعتقل رأي، والغالب الأعم منهم دون محاكمات أو تحقيق، وهي حالة مماثلة لما كان يجري في النظم السياسية الفاشية والقرون الوسطى وما يزال من حيث أساليب وأدوات التعذيب النفسي والجسدي، بل ويجري حتى إرهاب عائلات السجناء والمعتقلين السياسيين، سجناء الرأي، وهم معتقلون على ما ......

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