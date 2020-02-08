شاهد: موقف استثنائي لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم يدفع رؤساء البرلمانات العربية للتصفيق

2020/02/08 | 17:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اثار رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم، مشاعر رؤساء البرلمانات العربية بخطوة دفعتهم إلى التصفيق، خلال اجتماع البرلمانات العربية الطارئ بشأن “صفقة القرن”.وقام الغانم بعد انهاء كلمة وموقف دولة الكويت، برمي ملف صفقة القرن في سلة المهملات وهو يقول ان “مايسمى بصفقة القرن مكانها الحقيقي مزبلة التأريخ”.واعتبر القانوني محمد الدراجي، […]

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