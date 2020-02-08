بعد الاعتداءات الصهيونية.. سوريا تعزز أنظمة الدفاع الجوي

2020/02/08 | 17:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات قال السفير السوري لدى الصين، عماد مصطفى، لوكالة “سبوتنيك”، إن سوريا تنوي تحسين أنظمة دفاعها الجوي بسبب الاعتداءات الجوية المتكررة من الكيان الصهيوني وتكتيكاته للاختباء وراء الطائرات الأخرى.ووفقا للدبلوماسي السوري، فإن سوريا ستعيد النظر بالكامل في أنظمة الدفاع الصاروخي، مع الأخد في الحسبان تصرفات الكيان.وقال مصطفى “تستخدم سوريا جميع أنظمة […]

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