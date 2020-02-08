فقدت 3 أطفال.. عروس داعش البريطانية تخسر آخر معاركها

2020/02/08 | 17:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كم الشابة البريطانية التي عرفت بالعروس الداعشية الهزائم، بعد التحاقها قبل 5 سنوات بتنظيم داعش في سوريا، وزواجها من أحد عناصر التنظيم الإرهابي بعمر الـ 15 فقط، إثر هروبها من مدرسة بيثنال غرين في لندن مع زميلتين من أجل السفر إلى "دولة الخلافة" المزعومة في حينها.

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