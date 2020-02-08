2020/02/08 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

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قائد شرطة ذي قار يلتقي شيوخ ووجهاء عشائر بعد الاتفاق مع تنسيقية التظاهرات في الحبوبي

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بغداد اليوم- ديالى

اتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، السبت (8 شباط 2020)، جهات بعرقلة تأمين حقوق الحشد العشائري.

وقال العزاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الحشد العشائري يلعب دورا محوريا وفعالا في دعم الامن وال

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، السبت (08 شباط 2020)، مقتل إرهابيين اثنين في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "إرهابيين اثنين حاولا التعرض على مقر السرية الرابعة بالفوج الأول لواء

بغداد اليوم- كربلاء

اعادة القوات الامنية، اليوم السبت (08 شباط 2020)، فتح جميع الطرق المؤدية إلى فلكة التربية، مركز التظاهرات في محافظة كربلاء.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن القوات الامنية فتحت جميع الطرق المؤدية الى ساحة التظاهرات في

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