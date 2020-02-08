ديالى تسجل رقما تاريخيا بعدد الفرق الرياضية مع نقص كبير في الملاعب

2020/02/08 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت مدير شباب ورياضة ‏محافظة ديالى، هيثم عبدالستار، السبت (08 شباط 2020)، عن تسجيل رقم تاريخي بعدد الفرق الرياضية داخل المحافظة.

وقال عبدالستار في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "عدد الفرق الرياضية بما فيها الفرق الشعبية بمختلف العناوين تجاوزت حاجز الـ4 الاف فريق وهو رقم تاريخي في المحافظة كونه الاعلى".

واضاف أن "وجود هذا العدد الكبير من الفرق الرياضية يقابله نقص كبير جدا في الملاعب خاصة بمراكز المدن الرئيسية لاستيعاب هذه الاعداد"، لافتا إلى أن "الملاعب الشعبية بدأت تختفي يوما بعد اخر بسبب زحف الاحياء السكنية إليها".

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير هيأة استثمار محافظة النجف الدولي، ضرغام كيكو، مفاتحة هيأة النزاهة للتحقيق مع إدارة مطار النجف بشأن شبهات فساد تتعلق بصرف الأموال الخاصة بمشاريع المطار.

وذكر كيكو، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "سبق وان قمنا بمفا

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وكان الزوجان قد تزوجا في عام 2006، وتبرعت مافيش لأحمد بكليتها في عام 2009، حسبما ذك

بغداد اليوم _ البصرة

اصدرت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم السبت، توضيحاً بشأن البضائع الصينية الداخلة عبر الموانئ واحتمالية احتوائها على فايروس كورونا.

وذكرت شعبة الاعلام والتوعية بدائرة صحة البصرة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن

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