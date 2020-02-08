2020/02/08 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

اتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، السبت (8 شباط 2020)، جهات بعرقلة ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بالدفاع النيابية يتهم جهات بعرقلة تأمين حقوق مقاتلي الحشد العشائري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بالدفاع النيابية يتهم جهات بعرقلة تأمين حقوق مقاتلي الحشد العشائري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).