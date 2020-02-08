الأمن والدفاع النيابية تحذر من تجاوز “العناصر غير المنضبطة” على المواطنين

2020/02/08 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية، سعد الحلفي، من تجاوز بعض العناصر غير المنضبطة على المواطنين والإساءة للقوات الأمنية.

وقال الحلفي في بيان، إن القوات الأمنية وجدت لتعمل على تنفيذ القانون وتؤمن حياة المواطنين وتدافع عن سيادة البلاد، مؤكداً ضرورة تعاون الجميع من أجل الحفاظ على النظام العام وضمان الاستقرار.

وأوضح الحلفي أن تجاوز بعض العناصر غير المنضبطة على المصالح العامة وممتلكات المواطنين الخاصة والقيام بقطع الطرقات وخرق القانون، أمر لا يمكن السكوت عنه، داعياً القوات الأمنية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم الانجرار وراء الفوضى.

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