قصة نجاح استاذ جامعي مقعد في مؤتمر “تيدكس” بالموصل | تقرير

2020/02/08 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

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شهدت مدينة الموصل ولأول مرة بعد تحريرها، إقامة مؤتمر تيدكس العالمي والذي يعنى بقصص النجاح بمشاركة شباب نينوى، حيث عرضت خلاله قصص نجاح وتحدي واصرار.

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