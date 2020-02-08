السيد مقتدى الصدر يطرح ميثاق ثورة الإصلاح ويدعو الى طرح ناطق رسمي للتظاهرات

2020/02/08 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، عن ميثاق ثورة الإصلاح، والذي ضمنه ثمانية عشرة نقطة تتعلق بالتظاهرات وحماية المتظاهرين.

ودعا الصدر في ميثاق ثورة الإصلاح الذي نشره عبر تغريدة على موقع تويتر، دعا الى طرح ناطق رسمي للتظاهرات وانسحاب أصحاب القبعات الزرق من ساحات التظاهر وتسليم امر حماية المتظاهرين الى القوات الأمنية، إضافة الى الاستمرار بالتظاهر السلمي على ان يتضمن عدم اجبار اي شخص على التظاهر والاحتجاج مطلقا وعدم قطع الطرق، وعدم منع الدوام في المدارس كافة على أن يكون اختياريا في الجامعات، وعدم التعدي على الأملاك الخاصة والعامة، واخلاء مناطق الاحتجاج والاعتصام من جميع مظاهر التسليح.

وشدد الصدر على ضرورة ادارة التظاهرات من الداخل والتخلي عن المتحكمين بها من الخارج ورفض تسييسها لأية جهة حزبية، واعلان البراءة من المندسين وتوحيد المطالب والعمل على تشكيل لجان من داخل التظاهرات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين وعدم الاعتداء على القوات الامنية مطلقا.

وطالب الصدر بمراعاة القواعد الشرعية والاجتماعية للبلد وتحديد اماكن التظاهر والاعتصام والالتزام بتوجيهات المرجعية والقيادات الوطنية وطرد مثيري الفتنة الداخلية والطائفية والتحقيق بأحداث الوثبة ومرقد السيد الحكيم وساحة الصدرين ومجزرة الناصرية، مؤكدا على اهمية تحديد يوم الجمعة للتظاهر دون الاشارة الى أية انتماءات وعدم زج المتظاهرين في تشكيل الحكومة المؤقتة وضمان عدم تدخلهم في الامور السياسية.

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