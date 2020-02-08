الدّولة والعنقاء والخلّ الوفي

2020/02/08 | 17:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي وجيــه هل هناك مُتسعٌ أمام رئيس الوزراء المكلّف، #محمّد_توفيق_علاوي، لإيقاف الانهدام المستمر في كلّ شيء، وقبل هذا كلّه: الدم الذي يسيل في محافظات الاحتجاج وما يُرافقه من حركة قمع […]

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