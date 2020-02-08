من بينها العراق.. موجة برد قطبية تضرب دول الشرق الأوسط

2020/02/08 | 17:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة تتأثر منطقة الشرق الأوسط بموجة برد قطبية قارسة، وانخفاض قياسي في درجات الحرارة، حسبما ذكر موقع “طقس العرب”.وتؤثر الكتلة القطبية على عموم مناطق بلاد الشام والعراق وصولا إلى الجزيرة العربية والخليج، وتشمل أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع.وتغطي هذه الكتلة كلا من تركيا، والعراق، وسوريا، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والكويت، وشمال […]

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