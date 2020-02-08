مقارنة بين احصائيات ڤايروس كورونا في ١شباط ٢٠٢٠ و أحصائية اليوم ٨ شباط ٢٠٢٠

2020/02/08 | 18:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموع الحالات المؤكدة كانت في ١ شباط (9926 ) حالة أما اليوم اصبحت (34947) *الوفيات:* كانت 213 حالة وفاة و اليوم 725 *_حالات تم معالجتها:_* تم السيطرة على 222 حالة […]

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