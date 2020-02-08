موجة برد قطبية تؤثر على منطقة الشرق الأوسط

2020/02/08 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتأثر منطقة الشرق الأوسط بموجة برد قطبية قارسة، وانخفاض قياسي في درجات الحرارة.

وذكرت مواقع جوية، ان الكتلة القطبية تؤثر على عموم مناطق بلاد الشام والعراق وصولا إلى الجزيرة العربية والخليج، حيث تغطي هذه الكتلة كلا من تركيا، والعراق، وسوريا، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والكويت، وشمال ووسط المملكة العربية السعودية، وغربي الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية والوسطى من منطقة الخليج.

وتوقعت المواقع الجوية وصول درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة خلال اليومين المقبلين تصل إلى عشر درجات تحت الصفر.

هذا ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في العاصمة الأردنية عمان، إلى خمس درجات دون الصفر، في حين يتوقع أن تكسر العاصمة السورية دمشق بعض الأرقام القياسية المسجلة سابقا، والأمر ذاته في العاصمة العراقية بغداد.

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