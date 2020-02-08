علق كيس “الرقائق” فخسرت جنيهاً واحداً.. وهكذا انتزعت التعويض!

2020/02/08 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكّنت شابّة بريطانية من انتزاع تعويضٍ من شركة مشرفة على آلات بيع المشتريات، بعد أن قدّمت شكوى ضدّ الشركة بسبب ضياع جنيه إسترليني واحد فقط.

وحاولت الشابة صوفيا غاد، أن تشتري كيساً صغيراً من رقائق “التشيبس” بجنيه إسترليني، وحين كان المنتج بصدد النزول إلى الأسفل حتى تتسلّمه، علِقَ وسط الآلة.

وعندما وجدت الزبونة أنّها لم تتسلّم كيس الرقائق، فيما لم تقم الآلة بإعادة الجنيه الإسترليني، قرّرت صوفيا أن تكتب شكوى إلى الشركة.

وبعد فترة قصيرة، حصلت على ردّ من الشركة يعتذر عن الإزعاج الحاصل، وجاءت ورقة الرسالة مصحوبة بقطعة نقدية جرى تثبيتها بشريط لاصق.

لكن رغم ذلك، قالت صوفيا إنّ الشركة لم تتعامل بلطفٍ كبير، بخلاف الشركات التي ترسل بطاقات هدايا في مثل هذه الحالات.

وأشاد معلقون بالشابة، قائلين إنّها “قدمت مثالاً للإنسان الذي يتمسّك بحقوقه مهما كان المبلغ الضائع زهيداً”.

وقالت صوفيا إنّ الأمور لم تقف عند هذا الحد، لأنّها بعد أسبوعين، أرادت أن تشتري كيساً آخر من الآلة فحصلت على كيسين اثنين، وهذا الأمر جعلها تنظر إلى الأمر بمثابة عدالة.

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