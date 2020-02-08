تحالف الفتح: ندعم إعادة منح الثقة لـ5 وزراء بحكومة عادل عبد المهدي

2020/02/08 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت عضوة كتلة الفتح النيابية، انتصار الموسوي، دعم كتلتها إعادة منح الثقة لخمسة وزراء بحكومة عادل عبد المهدي في حكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

وقالت الموسوي، إن هناكَ وزراء في حكومة عبد المهدي اثبتوا كفاءة في التعاطي مع ملفات وزاراتهم وكانوا نزيهين وحققوا الكثير من التقدم في عملهم، مشيرة الى انها تدعم بقاء وزراء التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب والصحة في حكومة علاوي، لأن عدم وجودهم خسارة في الحكومة المقبلة.

وأضافت ان الخيار يبقى لرئيس الوزراء المكلف وأية شخصية تستحق ان تكون جزءاً في حكومته بما تمتلكه من مواصفات جيدة.

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