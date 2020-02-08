نائب بسائرون يوجه رسالة لرئيس الوزراء المكلف بشأن تمثيل السنة والكرد بالكابينة الحكومية

2020/02/08 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

وجه النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، السبت (08 شباط 2020)، رسالة الى رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بشأن اختيار كابينته الوزارية الجديدة، للتخلص من ضغط الكتل السياسية من المكونين السني والكردي.

وقال العميري، لـ(بغداد اليوم)، إن "الحفاظ على تمثيل المكونات في الكابينة الوزارية الجديدة، أو في مختلف المناصب ب‏الدولة العراقية أمر ضروري جداً، لكن من دون أن تأتي هذه الشخصيات المكوناتية عن طريق الكتل السياسية التي بدورها ستكرس نظام المحاصصة مجددا".

واضاف أن "علاوي مطالب بموقف شجاع أن كان يريد رضى الشارع العراقي، من خلال الابتعاد عن المرشحين الذين يطرحون عبر الكتل السياسية، سواء كانت السنية او الكردية، ولا بد أن يكون اختيار شخصياته وزارية قوية وقادرة على قيادة البلد خلال المرحلة المقبلة".

وتابع العميري، أن "اختيار شخصيات وزارية عبر بوابة الكتل السياسية، بحجة تمثيل المكونات، سوف لن يتغير اي شيء على الواقع السياسي، مما يعيد البلاد إلى المربع الاول".

وفي وقت سابق، كشف رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، السبت (08 شباط 2020)، عن شرطين وضعهما رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، امام الكتل السياسية باختيار كابينته الوزارية، مبينا أنه حدد النزاهة والكفاءة، كشرطين اساسين باختيار وزراءه.

وقال الخالدي، في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء المكلف أعلن خلال اجتماعاته مع الكتل رفضه مشاركة القوى السياسية والأحزاب في اختيار كابينته الوزارية"، مبينا أن "علاوي وضع شرطين في اختيار المرشحين بنفسه لكابينته الوزارية بالاعتماد على النزاهة والكفاءة".

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