3 أسباب وراء تنظيم يورو 2020 في 12 دولة

2020/02/08 | 18:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «المستقلة» تستعرض أبرز 3 أسباب وراء قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» بإقامة بطولة يورو 2020 في 12 ملعب بـ12 دولة أوروبية.

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