رياح “عاتية” وثلوج كثيفة: أجواء العراق تدخل إنذار “جيم” .. عصر جليدي قادم

2020/02/08 | 18:48 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حذر المنبئ الجوي صادق عطية، السبت، من انخفاض حاد في درجات الحرارة اعتباراً من غد الاحد، مع توقعا...

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