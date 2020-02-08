غيابات الاستقلال عن لقاء الشرطة

2020/02/08 | 18:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصلت بعثة نادي الاستقلال الايراني تصل الى مدينة اربيل قبل مواجهة الشرطة .

غيابات نادي الاستقلال هي شيخ دياباته - عارف غلامي - سياوش يزادني - فرشيد اسماعيلي) بداعي الاصابة.

وسيقوم الاستقلال بوحدة تدريبية خفيفة فور وصوله للتخلص من اثار السفر.





وستكون مباراة الاثنين في تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت بغداد.

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