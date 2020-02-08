توخيل يؤجل عودة نيمار

2020/02/08 | 18:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قرر توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، استبعاد نيمار جونيور نجم الفريق من المشاركة في مباراة أولمبيك ليون، غدا الأحد، في مسابقة الدوري.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "نيمار تدرب بشكل طبيعي صباح اليوم، ولكن من المبكر للغاية الدفع به هذا الأسبوع".

وبذلك يغيب نيمار جونيور عن المباراة الثانية على التوالي، حيث تخلف عن مباراة نانت، بسبب إصابته التي تعرض لها أمام مونبيلييه، السبت الماضي.

كما أشار المدير الفني لسان جيرمان إلى غياب الثنائي البرازيلي تياجو سيلفا وماركينيوس.

ولفتت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن توخيل ينوي الاعتماد على الثلاثي البرازيلي في مباراة ديجون، يوم الأربعاء المقبل، في دور الثمانية لكأس فرنسا.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الألماني سيكون أيضا محروما من خدمات ثلاثة لاعبين آخرين مصابين، هم "عبدو ديالو وكولين داجبا وخوان بيرنات".

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