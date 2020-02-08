شرطة وعشائر ذي قار يناقشان رسالة المرجعية بشأن التظاهرات

2020/02/08 | 18:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقد قائد شرطة ذي قار العميد، ناصر لطيف الاسدي، اليوم السبت، مع عشائر المحافظة رسالة المرجعية بشأن التظاهرات.

وقال اعلام الشرطة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم عقد مؤتمرا في مضيف الدكتور عادل الكنزاوي وبحضور السادة الاجلاء وشيوخ العشائر ووجهاء وشخصيات محلية من ذي قار، حيث نوقش في المؤتمر مضامين رسالة المرجع الأعلى في النجف الاشرف ادام ظله، وكيفية التعاون لتطبيقها والعمل بموجبها".

واضاف انه "يأتي هذا المؤتمر بعد تنسيق قسم العلاقات والاعلام مع وفد منسقيه التظاهرات في الحبوبي "وابدائهم كامل الرغبة بالعمل سوية مع رجال الشرطة ليكونوا جنبا الى جنب لا عاده الحياة والدوام الرسمي، وتكون مديرية الشرطة والأجهزة الأمنية الرسمية هي المسؤولة عن توفير الحماية للمتظاهرين".

وتابع انه "ويتزامن هذا المؤتمر مع توجيهات المرجعية العليا وتوصياتها بضرورة اعاده الدوام الرسمي في كل محافظات العراق".





واشار انه "كما عقد قسم الاعلام مؤتمرات مصغره مع تنسيقيات المتظاهرين في ساحة الحبوبي والتي أبدت رغبه كبيره للتعاون بأعاده الدوام لمساندة قوات الشرطة ومنع أي اعمال عنف مخالفة للقانون واستمرار التظاهرات للتخلص من الفاسدين وبحمايه شرطة ذي قار والقوى الرسمية".

وتستنكر شرطة ذي قار، وفقا للبيان "مانقلته بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي والتي قامت بتحريف كلمة لقائد شرطة ذي قار لاشاعة الفوضى في المحافظة حيث اقتطعت بعض اجزاء الخطاب لتصويران قيادة الشرطة تريد استعمال القوه ضد مواطنيها".

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