راصد جوي يدعو وزارة التربية الى تعطيل الدوام خلال ايام الاثنين والثلاثاء والأربعاء

2020/02/08 | 18:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا الراصد الجوي، نائل العلي، اليوم السبت، وزارة التربية الى تعطيل الدوام خلال ايام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، انه "على وزارة التربية خصوصاً، تأخير الدوام في المدارس الابتدائية إلى الساعة العاشرة على الاقل، او تعطيل الدوام اصلا خلال إيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، هذا الشئ معمول به في الدول العربية المجاورة، بالرغم من انهم يمتازون بمدارس نموذجية ووسائل نقل حديثة، فكيف بحالنا ومدارسنا شبه خاوية".

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