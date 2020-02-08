2020/02/08 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (فيديو) ..«نادين نسيب نجيم»تحتفل بعيد ميلادها برفقة النجم قصي خولي (المستقلة) – منى شعلان/ احتفلت الفنانة اللبنانية «نادين نسيب نجيم» بعيد ميلادها الـ 35 أمس، الجمعة، برفقة أبطال مسلسلها الجديد «عشرين عشرين» والمقرر عرضه في رمضان 2020.وظهرت «نادين»، وهى فى موقع تصوير المسلسل ، برفقة طاقم عمل المسلسل ، وبدأت نادين الإحتفال، وهى […]

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