صحة البصرة تطمئن المواطنين بشأن كورونا: لا يأتي بالاجهزة الصينية عبر الموانئ

2020/02/08 | 19:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة طمئنت دائرة صحة البصرة، اليوم السبت، المواطنين من انتقال فيروس كورونا الى العراق عبر الموانئ، فيما اشارت الى انه لا ينتقل عبر الاجهزة الكهربائية.وذكرت الدائرة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”الكثير من المواطنين ينتابهم الشعور بالقلق والخوف من الإصابة بمرض الكورونا الجديد الذي انتشر في الصين مؤخرا، بسبب […]

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