2020/02/08 | 19:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «ميناء ام قصر» يستقبل اضخم باخرة ويؤكد خلوها من فايروس كورونا ( المستقلة)/ نريمان المالكي /..اعلنت شركة المواني العراقية، اليوم السبت، عن دخول اضخم باخرة لميناء ام قصر اليوم قادمة من الصين، مؤكدة اجراء الفحص الصحي الشامل للطاقم بهد تم اجراء شهادة فحص لها من سبع موانيء عالمية قبل دخولها الميناء وهي خالية من […]

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