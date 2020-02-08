غياب ظاهرة فن مسرح التراجيدي ايزيديآ، ممثل :القصص تموت في صدورنا قبل أن نجد فرصة على خشبة المسرح

2020/02/08 | 19:04 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خليل بوكو غياب فن تراجيديا المسرح عن ساحة الفن الأيزيدي يترك الكثير من الأسئلة خلف الستار الأسود منذ سنوات ليجاوب عليها ممثلون وكتاب قصص وفنيون بعد أن كان هناك مجموعات فنية لها دور كبير في إظهار رسالة نداء المجتمع الأيزيدي للعالم عبر اعمالهم الفنية والثقافية والتوعوية والمستمرة.“هفال صبور ” كاتب سيناريو …

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