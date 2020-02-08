2020/02/08 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهازل السياسة – حسين الصدر -1- من الأمراض السياسية الفتَاكة داءُ الانحياز الحزبي ، وترى صاحبه المسكون بحُبّ الحزب والانتصار له على كل حال ، يُغمض عينيْهِ ويُصم أُذنيْهِ عن كل ما من شأنه الإضرار بمصالح الحزب الذي ينتمي إليه ، والمهم أنْ لا تُمس مصالحُ الحزب بايّ درجةٍ من الدرجات ولا يهمه بعد ذلك […]

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