2020/02/08 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار اليونسكو دليل أكيد على عظمة حضارة وتراث وادي الرافدين إشادة برلمانية بإدراج النخلة والأربعينية ضمن لائحة التراث الثقافي العالمي بغداد – الزمان اشاد مجلس النواب بإدراج النخلة العراقية وزيارة أربعينية الأمام الحسين عليه السلام ضمن لائحة التراث الثقافي الانساني غير المادي وعد هذه الخطوة انجازا ومفخرة لكل العراقيين، مؤكدا انها تدل على إن العراق […]

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