2020/02/08 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريح مدمرة تجتاح أستراليا الغربية مع إقتراب إعصار مداري متنبئ جوي يحذّر من هبوط حاد بدرجات الحرارة جراء موجة قطبية بغداد – الزمان حذر متنبئ جوي من هبوط حاد بدرجات الحرارة في مناطق البلاد كافة جراء اندفاع موجة هوائية قطبية شديدة البرودة بدءا من اليوم الاحد .وقال صادق العطية في منشور على فيسبوك امس […]

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