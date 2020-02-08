زيدان يدافع عن مارسيلو بعد الانتقادات التي تعرض لها

2020/02/08 | 19:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن الظهير الأيسر لفريقه مارسيلو، بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب الهزيمة في المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد، التي غادر على آثرها الفريق بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي.

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