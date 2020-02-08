برشلونا يحاول استعادة إنييستا

2020/02/08 | 19:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول برشلونة استعادة خدمات نجمه السابق، أندريس إنييستا، لاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي

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