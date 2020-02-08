2020/02/08 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيفانكا ترامب تزور الإمارات قريبا المستقلة / أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، ستزور دبي في وقت لاحق من الشهر الجاري لحضور منتدى دولي ولقاء عدد من الزعماء الإقليميين.ونقلت الوكالة أمس الجمعة عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن إيفانكا، خلال هذه الزيارة التي ستستمر من 14 حتى 17 شباط الجاري، […]

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