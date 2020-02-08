أعادة فتح مجسر الشارقة من قبل امانة بغداد

2020/02/08 | 19:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة المشاريع التابعة لامانة بغداد تعيد افتتاح مجسر الشارقة امام حركة السير و المرور

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