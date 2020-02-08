محمود سعدون - ازمة التعليم .. ومفهوم الطلاب

2020/02/08 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_سعدون يعد تطور التعليم احد ابرز مقومات الدول التقدمية التي تريد النهوض بواقع المجتمع المرير.ولا عجبا وانت تلاحظ ان كبار المفكرين قد شددو على ظرورة التعليم امثال ماركس وانجلز وباولو فريري حيث يقول ماركس( يجب تعليم الاطفال كافة من قبل الدولة ومجانا وانهاء تشغيل الاطفال بالمصانع بصورته الراهنة وربط التربية بالانتاج المادي) .واذ تمعنى في مفهوم الطلاب اكثر. حيث يقول الاستاذ فرحان قاسم في مقال نشر ف......

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