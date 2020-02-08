حل الالتباس عن انتساب البهادل لخفاجة وليست قبيلة عبادة

2020/02/08 | 19:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم/ مجاهد منعثر منشد وصلني خبر من أحد الأخوة خفاجة مفاده بأن المهتمين بالأنساب في إحدى الدول العربية توهموا بنسب عشيرة البهادل إلى قبيلة عبادة استنادا لكتاب أبو علي الهجري, […]

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