الجبهة العربية توجه رسالة الى علاوي بخصوص المعتقلين العرب بسجون كردستان

2020/02/08 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد نائب رئيس الجبهة العربية في محافظة كركوك، ناظم الشمري، السبت (8 شباط 2020)، أن قضية المعتقلين العرب في سجون إقليم كردستان خضعت ’’للمساومة والمتاجرة’’، السياسية، مبينا ان هنالك تجاهلا لقضية هؤلاء من قبل النواب العرب والمسؤولين في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى

وقال الشمري، لـ(بغداد اليوم)، ان "هنالك آلاف الشباب العرب تم اعتقالهم منذ عام 2003 ووضعهم في سجون السليمانية وأربيل ولايعرف مصير نصفهم حتى اللحظة".

وأضاف أن "المعتقلين يتعرضون للظلم والاضطهاد وهنالك من تم قطع راتبه ولا يوجد معيل لذويه وهنالك آلاف من المغيبين الذين يعرف وجودهم في أي سجن منذ اعتقالهم من قبل قوات البيشمركة والأسايش أبان سيطرتها على كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها".

وأشار إلى "وجود صمت (مخجل)، من قبل النواب والحكومات المحلية في تلك المناطق وهؤلاء صمتوا على قضية المعتقلين والمغيبين العرب بالاتفاق مع حكومة إقليم كردستان والأحزاب الكردية لغايات سياسية واتفاقات تجارية".

ووجه الشمري رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بأن "تكون قضية المعتقلين العرب ومعرفة مصيرهم من أولويات عمله وان يضغط على حكومة إقليم كردستان لتسليمهم الى الحكومة الاتحادية، وهي من تحاكمهم وفقاً لقوانين الدولة العراقية وأن يطالب بالسرعة القصوى بالكشف عن مصير المغيبين منهم".

ويوم امس، افاد مصدر أمني من محافظة اربيل ، بقيام نزلاء سجن المحطة بالإضراب عن الطعام في أربيل ‏.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "نزلاء سجن المحطة في محافظة اربيل أعلنوا الإضراب عن الطعام منذ يوم الاثنين الماضي، احتجاجا على يتعرضون له في سياسة المحاكم المختصة والتي تضع شروط تعجيزية على المفرج عنه".

واضاف أن "المعتقلين هم جميعهم عرب، تم اعتقالهم في فترة سيطرة الأحزاب الكردية على مدينة كركوك"، لافتا إلى أن "النزلاء سيستمرون بإضرابهم لحين التجاوب معهم من قبل الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان".

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، النائب كريم عليوي، اليوم السبت، عدم السماح للولايات المتحدة الاميركية باستنساخ "تجربة القبة الحديدة الصهيونية" في العراق، عبر نصب منظومة باتريوت الجوية.

وقال كريم عليوي،

بغداد اليوم- خاص

وجه النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، السبت (08 شباط 2020)، رسالة الى رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بشأن اختيار كابينته الوزارية الجديدة، للتخلص من ضغط الكتل السياسية من المكونين السني والكردي.

وقال العميري، لـ(بغد

بغداد اليوم _ متابعة

نشرت وكالة "اسوشييتدبرس" الأميركية، تقريراً كشفت خلاله عن وجود محاولات من إدارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، التواصل مع قادة عراقيين لتحسين العلاقة المتوترة بين الطرفين، من أجل إيقاف توجه الحكومة العراقي

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